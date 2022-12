Borsa: Asia a ranghi ridotti, riapre la Cina, Tokyo +0,16%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico dopo la pausa natalizia, con Sidney ed Hong Kong chiuse per festività. A seguito delle riaperture post-Covid annunciate dalla Cina e di dati macro in linea con le stime, ha tenuto Tokyo (+0,16%), penalizzata in parte dal calo dello yen sul dollaro. Più brillante Shanghai (+0,98%) a differenza di Taiwan (+0,3%) e Seul (+0,68%). Ancora aperte Mumbai (+0,1%) e Singapore(+0,38%). Positivi i futures sull'Europa, che oggi dovrà fare a meno di Londra, chiusa anch'essa per festività, e sugli Usa. In arrivo da Oltreoceano la bilancia commerciale di novembre, le scorte al dettaglio e all'ingrosso escluse le auto e i prezzi delle abitazioni. Deboli sulla piazza di Tokyo i titoli dei grandi esportatori a causa del rialzo dello yen sul dollaro. In particolare hanno segnato il passo Honda (-1,17%), Yamaha (-1,29%) e Nissan (-1,07%). Più cauta invece Toyota (-0,3%). In calo anche Sony (-0,73%), Panasonic (-0,71%) e Sharp (-0,52%). (ANSA).