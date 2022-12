Leonardo: Usa confermano opzione per 26 elicotteri TH 73A

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Leonardo accoglie con soddisfazione l'annuncio del Dipartimento della Difesa Usa che, nell'ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia Corp., ha esercitato l'opzione per la produzione e la consegna del quarto lotto di 26 elicotteri TH-73A, per un valore di 110,5 milioni di dollari. E' quanto si legge in una nota di Leonardo: gli elicotteri saranno costruiti a Philadelphia, prevedendo di completare le attività nel dicembre 2024. Leonardo, con AgustaWestland Philadelphia Corp, si era aggiudicata un primo contratto del valore di 176 milioni di dollari per la produzione e la consegna di 32 elicotteri TH-73A, unitamente a un pacchetto iniziale di parti di ricambio, supporto ed equipaggiamento dedicato, oltre a servizi di addestramento per piloti e tecnici addetti alla manutenzione a gennaio 2020. Nel novembre 2020 erano state esercitate opzioni per ulteriori 36 elicotteri per un valore di 171 milioni di dollari. A dicembre 2021 è stato confermato l'acquisto di altre 36 unità, per un valore di 159,4 milioni di dollari. (ANSA).