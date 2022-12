Borsa: Milano piatta con Europa dopo dati Usa e Wall street

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa, con la Borsa migliore che è Londra in crescita dello 0,1% e la peggiore Parigi in ribasso dello 0,3%, dopo la raffica di dati Usa compresa l'inflazione e l'avvio di Wall street.

A Milano l'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità e anche i listini di Mosca sono piatti con il gas che rimane molto debole e cede il 9% a 82 euro al Megawattora ben sotto quota 88 toccata il 23 febbraio alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina.

Il metano, che guarda al price cap europeo ma soprattutto al calo dei consumi, appare anche insensibile al rialzo del prezzo del petrolio, che cresce del 2,6% attorno agli 80 dollari al barile anche sulla riduzione della produzione di greggio annunciata da Putin tra i 500 e i 700mila barili giornalieri.

Nel settore dei titoli di Stato in leggero aumento lo spread Btp-Bund a 213 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,52%.

In questo quadro in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è Tim che sale dell'1,6% in attesa di novità sulle rete, con Tenaris, Leonardo e Saipem che crescono di oltre un punto percentuale. Fiacche Moncler e Ferrari in calo dello 0,7%. Tra i gruppi a bassa capitalizzazione vendite su Mps che cede il 2,7% sotto quota due euro. (ANSA).