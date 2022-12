Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 210,5 punti

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Ha chiuso in lieve calo a 210,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi contro i 211 punti segnati in chiusura nella vigilia.

In rialzo di 4,4 punti al 4,458% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco ne ha guadagnati 5,1 al 2,35%. (ANSA).