Gas: chiude in ribasso a 91,94 euro al MWh ad Amsterdam

MILANO, 22 DIC - Ha chiuso in calo a 91,94 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, portandosi al livello più basso dallo scorso 24 maggio sull'attesa di temperature più miti per l'inverno. I contratti futures sul mese di gennaio hanno ceduto il 5,95%, rimanendo comunque sopra del 30,7% al valore di inizio anno. In ribasso anche le quotazioni a Londra, dove per mille unità termiche britanniche (Mbtu) sono stati chiesti 226,9 penny, il 6,22% in meno rispetto alla chiusura precedente.