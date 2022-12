Borsa:Asia chiude contrastata,segnali positivi dalle trimestrali

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Le Borse asiatiche chiudono contrastate tra i timori di una recessione economica globale ed i segnali incoraggianti che arrivano dalle prime trimestrali.

Sui mercati resta alta l'attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali, dopo le decisioni di quella giapponese e i dati superiori alle attese della fiducia dei consumatori in Usa.

Positiva Tokyo (+0,46%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro scambiando ai massimi in 4 mesi a un valore di 131,80, e sull'euro a 140,30. A contrattazioni ancora in corso corre Hong Kong (+2,53%), bene anche Seul (+1,3%). In calo Shanghai (+0,49%), Shenzhen (-0,71%) e Mumbai (-0,44%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito il Pil finale del terzo trimestre e dall'Italia il fatturato dell'industria, l'indice dei prezzi alla produzione e la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti atteso il Pil in lettura finale del terzo trimestre e le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione. (ANSA).