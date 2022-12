Borsa: Milano scivola (-1,15%), spread scende a 210 punti

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Scivola Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,15% a 23.831 punti. Scende invece a 210,1 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che si porta sotto al valore registrato in apertura. In crescita di 4 punti al 4,45% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco ne guadagna 5 al 2,35%.

Riprende quota il dollaro, dopo dati Usa migliori delle stime, che risale a 0,944 euro, ma sale a 0,832 sterline e a 69,557 rubli.

Scivolano Iveco (-3,9%), Stm (-3,37%), Stellantis (-3,24%), in linea con l'andamento dei rispettivi settori in Europa su timori per gli utili di fine anno dei grandi gruppi. Sotto pressione anche Amplifon (-2,6%) e Nexi (-2,28%) insieme a Interpump (-2,08%) e Moncler (-1,76%). Giù anche A2a (-1,68%), Azimut (-1,36%) e Tim (-1,3%), nel giorno dell'incontro tra Governo e soci sulla rete unica.

Cedono i bancari Bper (-1,12%), Unicredit (-0,96%), Intesa (-0,81%) e Banco Bpm (-0,41%), mentre prosegue la corsa solitaria di Mps (+3,62%), scambiata sotto ai massimi di giornata, tra scambi fiume per 13,74 milioni di pezzi. Positive anche Saipem (+0,65%), con il greggio che inverte la rotta (Wti -0,05% a 78,24 dollari al barile), mentre il gas naturale scivola del 4,34% a 93,51 euro al MWh con le previsioni di temperature più miti della norma in Europa. Lieve rialzo anche per Leonardi (+0,13%) e Tenaris (+0,1%), mentre tra i titoli a minor capitalizzazione prosegue la corsa di Juventus (+2,76%) e il calo di Bioera (-6,82%). (ANSA).