Borsa: Europa inverte la rotta,in aumento tassi dei titoli Stato

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Le Borse europee invertono la rotta rispetto all'avvio di giornata mentre i rendimenti dei titoli di Stato tornano a salire. Sui mercati resta alta l'attenzione sulle prossime decisioni delle banche centrali sul fronte dei rialzi dei tassi d'interesse. L'euro si rafforza ancora sul dollaro e passa di mano a 1,0645 (+0,4%).

L'indice azionario stoxx 600 cede lo 0,1%. Seduta in calo per Parigi e Madrid (-0,1%),Francoforte (-0,2%), mentre sale Londra (+0,3%). I listini sono appesantiti dal settore dell'informatica (-0,5%) e dalle auto (-1%). Tonica l'energia (+1,1%), con il prezzo del petrolio che torna a salire. Il Wti sfiora gli 80 dollari al barile a 79,75 dollari (+1,8%). In aumento anche il brent a 83,67 dollari (+1,7%).

Acquisti sulle banche (+0,4%) e sulle assicurazioni (+0,2%), con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto del rialto dei tassi d'interesse. I rendimenti dei bond europei, dopo un avvio in calo, tornano a salire. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 210 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,41% (+1 punto base). In lieve crescita anche i tassi del titolo a dieci anni della Spagna al 3,38% (+1 punto) mentre quello della Grecia è stabile al 4,41%.

Sul mercato azionario in lieve aumento le utility (+0,1%), con il gas in flessione per effetto del price cap ma anche di temperature più miti e dell'aumento delle forniture di Gnl. Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 92,90 euro al megawattora (-5%). (ANSA).