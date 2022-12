Borsa: Europa apre in cauto rialzo, attesa per dati Usa

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Le Borse europee aprono in cauto rialzo in attesa di una serie di dati in arrivo dagli Stati Uniti tra cui il Pil in seconda lettura del terzo trimestre.

L'attenzione degli investitori si concentra sulle banche centrali e sulle prossime mosse sul fronte dei tassi interesse, mentre arrivano segnali positivi dalle prime trimestrali.

Avvio di seduta positiva per Londra (+0,13%), Francoforte e Parigi (+0,11%). Sul fronte valutario l'euro passa di mano a 1,0638 sul dollaro. (ANSA).