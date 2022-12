Pnrr: Fitto, interverremo per accelerare, anche su governance

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - L'obiettivo di spesa del Pnrr a fine anno, già rivisto più volte al ribasso, "temo - indica il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, presentando le sue linee programmatiche di fronte alle Commissioni riunite Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato -, dalle previsioni su cui stiamo lavorando in questi giorni, che non sarà assolutamente raggiunto. Cosa vuol dire questo? E' un segnale, è evidente che se come sistema Paese abbiamo speso una cifra inferiore , mancando quattro anni abbiamo di fronte degli obiettivi di spesa che sono obiettivamente molto complessi". Il ministro indica quindi la volontà di intervenire "a livello di governance, di semplificazione e accelerazione: avevamo pensato di farlo per gli obiettivi al 31dicembre, se il lavoro di queste ore proseguirà come spero e immagino probabilmente non sarà necessario farlo con la fretta di fine anno però - spiega - a gennaio ci dovrò essere uno strumento che affronti queste questioni, per immaginare un percorso di accelerazione". Anche "nel raccordo tra i diversi fondi" legati a risorse europee ed al loro "monitoraggio". (ANSA).