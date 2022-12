Borsa: Milano tiene con Europa e spread, scivola prezzo gas

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo, con le Borse europee che, in un clima comunque incerto, crescono di poche frazioni di punto: l'indice Ftse Mib sale dello 0,2%, con Saipem miglior titolo tra quelli a elevata capitalizzazione in aumento del 2,6%.

La Borsa di Mosca scende di oltre l'1% nell'indice Rtsi in dollari con il gas che conferma al sua discesa sotto la soglia psicologica dei 100 euro al Megawattora dell'avvio di giornata: il future sul metano con consegna a gennaio, come sempre molto volatile, si muove attorno ai 96 euro in calo dell'8% rispetto alla chiusura di ieri.

Calmo invece lo spread Btp-Bund sui 216 punti base.

In questo contesto tra gli altri titoli principali di Milano in rialzo oltre il punto percentuale Nexi, Campari, Amplifon ed Hera, mentre Prysmian cede l'1,3%. Nel paniere a bassa capitalizzazione, Avio cede l'8% sotto i 10 euro dopo la perdita della missione Vv22 con lanciatore Vega. (ANSA).