Bankitalia: +30% di imprese finanziate con rating legalità

Volano, nel 2021, le imprese titolari di rating di legalità finanziate presso il sistema bancario.

Come si legge nel rapporto redatto dalla Banca d'Italia sono state 13.146, il 30% in più rispetto all'anno precedente.

La percentuale delle imprese finanziate che hanno avuto benefici grazie al possesso del rating di legalità è stata pari al 70%, 11,2 punti percentuali in più rispetto al 2020.

I benefici riconosciuti alle imprese si sono concretizzati principalmente nella riduzione dei tempi di istruttoria e nell'applicazione di migliori condizioni economiche in occasione della concessione o della rinegoziazione del finanziamento. (ANSA).