Prezzi guerra: gas ai minimi da giugno con il price cap

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Il prezzo del gas scende ai minimi da giugno dopo l'accordo in seno all'Unione Europea sul price cap. I future Ttf cedono il 3% a 105,3 euro, dopo essere arrivati a sfiorare i 100 euro al megawattora nella prima parte della seduta, anche in scia a previsioni metereologiche che danno le temperature in Nord Europa in linea con la media stagionale nel prossimo mese. Sempre sul fronte energetico avanza dello 0,5% il petrolio, con il wti che sale a 75,74 dollari e il brent a 79,9 dollari. (ANSA).