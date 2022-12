La Banca del Giappone affonda le Borse asiatiche, vola lo yen

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - La decisione della Banca del Giappone di modificare la soglia di tolleranza nell'oscillazione dei rendimenti dei titoli governativi nipponici a 10 anni, ampliandola dallo 0,25% allo 0,5%, costa una seduta in profondo rosso alle Borse asiatiche. Letta come il primo segnale di un'inversione di tendenza delle politiche ultraespansive della Boj, la mossa ha spinto Tokyo in calo del 2,5%, dopo un minimo a -3%, Seul del 2%, Sydney dell'1,5% mentre Hong Kong cede l'1,7%, Shenzhen l'1,2% e Shanghai l'1%. Vola lo yen che balza del 2,7% sul dollaro, a 133,2, e del 2,9% dell'euro, a 141,2%, mentre i rendimenti dei bond decennali nipponici balzano di 16 punti base allo 0,4%. (ANSA).