Borsa: Europa incerta con Boj, Milano +0,1% e Btp al 4,4%

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Le Borse europee si muovono in ordine sparso attorno alla parità in una seduta fiacca, segnata dalle preoccupazioni per la determinazione con cui le banche centrali stanno contrastando l'inflazione e che ha trovato un'inattesa conferma nella virata impressa dalla Banca del Giappone alla sua politica ultra-accomodante. Londra avanza dello 0,05%, Milano dello 0,1% mentre Parigi e Francoforte cedono lo 0,4%. Lo spread di Btp-Bund è sostanzialmente invariato a 217 punti base, con il rendimento del decennale italiano che, al pari degli altri titoli dell'Eurozona, aumenta (+8 punti al 4,44%). Alta volatilità per il prezzo del gas, con i future Ttf che hanno oscillato tra i 100 e i 115 euro al megawattora, con il price cap che ha depresso i prezzi e l'esplosione di un gasdotto in Russia che ha fatto risalire le quotazioni, ora in calo dello 0,6% a 107,9 euro. A Piazza Affari corrono le banche con Banco Bpm (+3,5%), Bper (+3,6%) e Unicredit (+3,2%), le uniche che beneficiano della stretta monetaria, mentre soffrano nexi (-2,9%), Naxi (-2,1%) e Diasorin (-2,1%). (ANSA).