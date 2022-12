Borsa: Europa in calo con la Boj, male i bond. Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - La decisione della Banca del Giappone di ampliare la banda di oscillazione della curva dei rendimenti dei bond zavorra le Borse europee, dopo aver affossato quelle asiatiche. I listini del Vecchio Continente sono tutti in rosso, con Parigi che cede lo 0,8%, Milano lo 0,7%, Francoforte lo 0,6% e Londra lo 0,3%, preoccupati dall'aggressività dimostrata nell'ultima settimana dalla banca centrali mondiali nel contrastare l'inflazione.

In rialzo anche i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, con il Btp che sale di sette punti base al 4,42% e lo spread con il Bund che si allarga di un punto a quota 217.

Lo yen vola sull'euro e sul dollaro, con cui scambia, rispettivamente, a 132,1 e a 140,4, in rialzo di circa il 3,5%, mentre la moneta unica guadagna lo 0,2 sul biglietto verde a 1,062. Il gas continua la sua discesa (-5,1% a 103 euro) dopo l'accordo nell'Unione Europea sul price cap.

A Piazza Affari soffrono Nexi (-2,1%), Campari (-2,1%), le utilities e le auto, con A2A (-2%), Iveco (-1,7%) e Stellantis (-1,7%) mentre tengono i bancari, che beneficiano del rialzo dei tassi, con Mps (+0,8%), Banco Bpm (+0,3%) e Banca Mediolanum (+0,3%). (ANSA).