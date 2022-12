Amazon lancia vetrina per sostenere organizzazioni non profit

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Al via "Amazon for charity store", una vetrina messa a disposizione di chiunque voglia sostenere un ente del terzo settore attraverso Amazon.it. L'iniziativa, spiega l'azienda dell'e-commerce in una nota, "consente alle organizzazioni non profit di offrire i propri prodotti all'interno dello store senza commissioni di vendita, fornendo inoltre percorsi dedicati per aiutarle a gestire al meglio la propria presenza online". A oggi le organizzazioni non profit che è possibile sostenere sono Airc (Fondazione Airc per la ricerca sul cancro), Fondazione Rava, Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia), Faedesfa, Fondazione Ant, Abio (Associazione per il bambino in ospedale). A breve, conclude la nota, sarà possibile sostenere anche Fondazione Veronesi, Missione Tabita e Enpa (Ente nazionale protezione animali). In questo modo, spiega Amazon, "le organizzazioni potranno allargare il proprio bacino di sostenitori, così come la raccolta fondi per le proprie attività". (ANSA).