Ue-19: sale il costo del lavoro, +2,9% nel terzo trimestre

(ANSA) - BRUXELLES, 19 DIC - Nel terzo trimestre del 2022, il costo orario del lavoro è aumentato del 2,9% nell'area dell'euro e del 3,4% nell'Ue, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Lo comunica Eurostat.

Nell'area dell'euro, le retribuzioni per ora lavorata sono aumentate del 2,1%, mentre la componente non salariale è cresciuta del 5,3%. Nell'Ue, le retribuzioni orarie sono aumentate del 2,8% e la componente non salariale del 5,3% nel terzo trimestre del 2022.

Tra i singoli Stati, aumenti più elevati in Ungheria (+16,6%) e Bulgaria (+16,3%). In Italia l'aumento del costo orario del lavoro è stato dell'1,8%. (ANSA).