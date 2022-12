Ivass,guide per spiegare le assicurazioni in modo semplice

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Testi semplici ma rigorosi, grafica esplicativa, casi pratici. In un paese dove l'assicurazione è ancora per la gran parte la sola Rc auto, con la quale oltretutto vi è un rapporto conflittuale, l'Ivass rilancia sul tema dell'educazione finanziaria e assicurativa per spiegare in parole chiare e comprensibili le opportunità, i rischi e le regole del comparto. La nuova collana 'Guide assicurative in parole semplici', prodotta in cartaceo e online, punta a colmare questo duplice divario del nostro paese: la poca propensione ad assicurarsi e la bassa comprensione di prodotti e polizze.

Come sottolinea l'istituto di vigilanza per migliorare il settore occorrono tre aspetti: la concorrenza, le norme e la consapevolezza dei cittadini, aspetto questo dove l'Italia non brilla nelle classifiche internazionali. Un problema peraltro che esiste anche nel rapporto dei cittadini con il settore bancario e finanziario in generale. La collana si compone così di 7 guide: due a carattere generale 'conoscere le assicurazioni', 'difendiamoci dalle truffe' e le altre dedicate alle varie tipologie di polizze: 'Rc auto, infortuni e malattia, responsabilità civile, assicurazioni vita e polizze legate a mutui e finanziamenti. Ogni guida contiene anche un glossario dei termini del comparto ed è pubblicata sul sito Ivass. A breve saranno pubblicati anche i quaderni didattici per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado.

