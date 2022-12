Carlo Robiglio con Kkr internazionalizza il gruppo Ebano

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Ebano, la holding di partecipazioni novarese che fa capo all'imprenditore Carlo Robiglio, past president della Piccola Industria di Confindustria, "annuncia - spiega una nota - di aver perfezionato l'operazione di cessione della BCorp Cef Publishing, leader italiana nell'offerta di corsi di formazione professionale al mercato consumer con il marchio Corsicef, alla spagnola Gruppo MasterD - Medac, leader in Spagna nella formazione certificata e non certificata".

L'operazione "è sostenuta da Kkr Global Impact, in linea con le sue strategie di investimento". Parallelamente, Ebano, gruppo fondato da Carlo Robiglio, che ne è presidente e Ceo, ha acquisito una partecipazione nel gruppo MasterD-Medac. E' stato così dato "avvio - viene evidenziato - all'internazionalizzazione del gruppo Ebano, attivo nell'editoria professionale, nella formazione a distanza, nei servizi di marketing, nella business intelligence, e in iniziative legate a startup innovative".

Con l'operazione, l'offerta integrata MasterD-Medac-Corsicef raggiunge il perimetro di più di 100.000 studenti all'anno nei mercati italiano, spagnolo e portoghese.

"Oltre alla crescita registrata da Cef da quando la società è stata acquisita da Ebano, nel 2014, l'operazione premia il nostro impegno per la sostenibilità che ha visto la società ottenere il riconoscimento di B-Corp nel 2018, tra le prime in Italia", commenta Robiglio: "Oggi - evidenzia - non solo acquisiamo un respiro europeo con un partner della forza di Kkr, che vanta un portafoglio di partecipazioni del valore di oltre 1 miliardo di dollari in imprese impegnate nel raggiungimento dei 12 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda Onu 2030, ma rafforziamo anche, in misura significativa, le nostre ambizioni di crescita sul mercato italiano, dove stiamo guardando a nuove opportunità di investimento". (ANSA).