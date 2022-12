Borsa: Milano tiene (+0,4%) con Europa e avvio Wall street

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall street: in Europa le Borse migliori sono quelle di Londra e Madrid che salgono dello 0,7%, seguite da Amsterdam in rialzo di circa mezzo punto percentuale. In aumento dello 0,4% Parigi, Francoforte e Milano.

I listini di Mosca segnano un andamento piuttosto stabile del Moex espresso in rubli, mentre l'indice Rtsi cede oltre il 3% dopo aver toccato ribassi anche maggiori con il gas che ad Amsterdam si conferma debole sotto i 110 euro al Megawattora, in calo di oltre il 5%.

Ancora alta la tensione sui titoli di Stato: il Btp a 10 anni segna un aumento del rendimento di 10 punti base al 4,37%, con lo spread a 218 'basis point' dopo una chiusura venerdì a quota 213.

In questo contesto in Piazza Affari Tim e Saipem sono i titoli migliori con un aumento del 4%, con Nexi in crescita del 3,8%. Deboli Leonardo e Moncler che scendono di oltre un punto percentuale. Nel paniere a bassa capitalizzazione, scivola la volatile Mps che cede oltre il 3%. (ANSA).