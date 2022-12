Borsa: Europa positiva attende riunione ministri energia

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Le Borse europee proseguono in terreno positivo e attendono gli esiti della riunione dei ministri dell'energia che dovranno decidere sul price cap. I mercati cercano di archiviare la fase delle decisioni delle banche centrali e si concentrano sui temi dell'energia. Sul fronte valutario l'euro si rafforza sul dollaro a 1,0645.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Bene Parigi (+0,6%), Londra e Francoforte (+0,4%) e Madrid (+0,2%). Sale l'energia (+2,8%), mentre il petrolio torna a rialzare la testa.

Il Wti sale a 74,89 dollari al barile (+0,8%) e il brent a 79,74 dollari (+0,8%). Bene anche le utility (+0,2%), con le quotazioni del gas in caduta libera. Ad Amsterdam il prezzo scende a 109 euro al megawattora (-4,7%).

Nel Vecchio continente positive le assicurazioni (+0,5%) e le banche (+0,3%), mentre si guarda ad una prospettiva di incrementare i ricavi con l'aumento dei tassi d'interesse.

Seduta negativa per le auto (-0,9%).

Sul fronte dei mercati delle materie prime sale l'oro che sfiora 1.800 dollari l'oncia, con un incremento dello 0,9%.

Balza l'argento a 23,33 dollari l'oncia (+2.5%). (ANSA).