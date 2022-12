Rdc: Calderone, non vogliamo intervenire con l'accetta

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Sul Reddito di cittadinanza "non vogliamo intervenire con l'accetta, ma trovare le soluzioni concrete per far sì che chi è in condizione di lavorare, con ausili come formazione, riqualificazione e orientamento qualificato, lo possa fare nel tempo. Per questo l'intervento" in manovra "parla di una prosecuzione per 8 mesi del Reddito per gli occupabili e poi di percorsi di inserimento lavorativo".

Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in un videomessaggio alla festa di Fdi, sottolineando che bisogna "incentivare il connubio pubblico-privato facendo sì che anche i soggetti privati possano aiutarci a collocare quante più persone possibili".

Calderone ha quindi rimarcato che "lavoreremo per indidivuare un nuovo strumento di assistenza e lotta alla povertà per i soggetti in difficoltà e che non sono occupabili". (ANSA).