Assiom: Mocio, fase volatilità fra rialzo tassi e inflazione

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Di fronte abbiamo un periodo di grande volatilità e di incertezze, difficile da affrontare specialmente per gli operatori più giovani, che sono cresciuti in un mondo di tassi bassi, o zero, e scarsa inflazione". Lo afferma, in un'intervista con l'ANSA, il presidente di Assiom Forex, l'associazione degli operatori dei mercati Finanziari, Massimo Mocio secondo cui "i dati migliori del previsto sul fronte dell'economia, tuttavia, possono contribuire a dar forza ai mercati".

Mocio ha rilevato come, "nell'attuale contesto, è compito di noi che abbiamo già vissuto periodi di aumento dei prezzi a due cifre e tassi di interesse elevati, insegnare loro come meglio operare. Di certo per i gestori non sarà facile assicurare dei buoni rendimenti contro l'inflazione, in presenza di grande volatilità dei mercati" ha aggiunto. (ANSA).