Unicredit si allea con Azimut nel risparmio gestito

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Unicredit firma con Azimut holding una lettera di intenti che definisce i principi fondamentali per la distribuzione in Italia di nuovi prodotti di risparmio gestito. La partnership accelererà e sosterrà la strategia della banca volta a migliorare competenze, capacità e offerta nel risparmio gestito.

Azimut costituirà e gestirà autonomamente in Irlanda una società di gestione che svilupperà prodotti di investimento da distribuire in Italia attraverso la rete Unicredit su base non esclusiva. Il lancio dei fondi per i clienti italiani è previsto per la seconda metà del 2023. UniCredit avrà il diritto di esercitare un'opzione di acquisto sulla società di gestione irlandese di nuova costituzione, interamente controllata da Azimut, tra cinque anni o prima.

Si tratta di "un passo importante nella nostra strategia mirata a costituire ed espandere l'ecosistema dei partner per servire al meglio le esigenze dei clienti. Non solo ci permetterà di ampliare e migliorare l'offerta ai clienti, ma dimostra anche il nostro impegno a rafforzare l'industria del risparmio gestito in Italia", rileva Andrea Orcel. "Azimut oggi ha raggiunto una base clienti di circa il 50% fuori dall'Italia è disposta ad aumentare il peso dell'Italia/Europa, purché venga alla luce un campione nazionale nell'asset management", aggiunge, il presidente di Azimut, Pietro Giuliani. (ANSA).