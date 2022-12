Ivass,il 6% guida senza Rc Auto, più costi su chi rispetta legge

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Sebbene sia difficile ottenere statistiche affidabili e precise sul tasso di violazione si stima che circa il 6% dei conducenti non sia effettivamente protetto dall'assicurazione obbligatoria". Lo afferma il presidente dell'Ivass Luigi Federico Signorini al Workshop "Experience ratings in insurance markets: Theory and Evidence".

"Poiché i danni causati dai conducenti non assicurati e insolventi possono essere coperti da un fondo di solidarietà pagato dagli assicuratori, il costo intrinseco si riflette in ultima analisi nei premi e quindi grava sui conducenti rispettosi della legge." ha sottolineato. (ANSA).