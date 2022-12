Ita: Ferraris (Fs), non siamo competenti per gestire aerei

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Siamo interessati al trasporto aereo dal punto di vista commerciale, come integrazione, ad esempio, dei biglietti tra aereo e rotaia. I mezzi di trasporto devono parlare. Ma noi competenze per gestire gli aerei non le abbiamo". E' quanto ha affermato l'amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, ripondendo ad una domanda sull'interesse per il dossier della privatizzazione di Ita.

Fatturato in crescita per Fs del 14% a fine anno, indica Ferraris che aggiunge: "nonostante l'aumento del costo dell'elettricità e il fatto che non beneficeremo quest'anno degli aiuti per il Covid, chiuderemo l'anno in utile".

Ferraris parla di "risultati eccellenti dovuti alla ripartenza dopo il lockdown con una crescita dei passeggeri del 110% sulle Frecce" anche grazie "ad una politica dei prezzi contenuta nonostante l'aumento del costo dell'energia". (ANSA).