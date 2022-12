Gas: conclude in evidente calo (-14%) a 115 euro

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Prezzo del gas in ribasso: il future sul metano con consegna a gennaio sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa ha chiuso l'ultima seduta della settimana in calo del 14% a 115 euro al Megawattora.

Il minimo di giornata è stato toccato a quota 114 euro.

(ANSA).