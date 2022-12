Fincantieri: piano industriale prevede utile netto dal 2025

Utile netto a partire dal 2025 con Ebitda margin di circa il 7% nel 2025 e che aumenti all'8% nel 2027, e ricavi per 8,8 mld nel 2025 e per 9,8 nel 2027. Sono le previsioni indicate nel piano industriale 2023-27 approvato dal consiglio di amministrazione di Fincantieri, presieduto dal Generale Claudio Graziano, e illustrato dall'a.d, Pierroberto Folgiero. Il piano prevede inoltre la focalizzazione sul business della cantieristica navale ad alto valore aggiunto, ulteriore rafforzamento dei cantieri italiani ed esteri e concentrazione su costi e disciplina finanziaria (ANSA).