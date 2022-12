Borsa: Milano tiene con Europa debole, bene le banche

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Dopo lo scivolone della vigilia sulle decisioni della Bce le Borse europee non sono riuscite a evitare un'ultima giornata di settimana negativa sui rischi recessione, ma Milano ha provato a tenere: l'indice Ftse Mib ha segnato un calo finale dello 0,16% a 23.688 punti, l'Ftse All share un ribasso dello 0,35% a quota 25.667.

I mercati azionari del Vecchio continente hanno infatti segnato ribassi generalizzati: le Borse più pesanti sono state quelle di Londra e Madrid che hanno perso l'1,2%, seguite da Parigi e Amsterdam in discesa di un punto percentuale. Più cauta Francoforte, che ha chiuso in ribasso dello 0,6%.

Gli operatori hanno guardato anche al prezzo del gas in forte ribasso a 115 euro al Megawattora e al petrolio che fatica a tenere i 75 dollari al barile, ma la giornata è stata segnata dalla violenta pressione sui titoli di Stato europei. Colpiti soprattutto i Paesi 'periferici' e in particolare i prodotti italiani: il rendimento del Btp decennale ha infatti chiuso con un aumento di 14 punti base al 4,27% dopo aver toccato un picco del 4,4%. Lo spread con il Bund tedesco è sui valori di inizio novembre e ha concluso a 213 'basis point'.

Nonostante questa tensione, in Piazza Affari le banche sono andate generalmente bene, trascinate dall'accordo tra Azimut (migliore del listino con un aumento del 6% oltre i 20 euro) e Unicredit (+1,7%). In luce Intesa (+3,1%), Fineco (+2,4%) e Banco Bpm, che è cresciuta dell'1,7%.

In ribasso invece di due punti percentuali Italgas, Recordati, Nexi, A2a, Hera ed Inwit, mentre il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è stato Diasorin, sceso del 3,6% sotto i 130 euro. (ANSA).