Borsa: Europa apre fiacca dopo la Bce

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Le Borse europee aprono fiacche dopo il tonfo della vigilia. I mercati stanno cercando di digerire le decisioni della Bce in vista di una serie di indicatori macroeconomici in arrivo nel corso della giornata.

Avvio poco mosso per Francoforte (-0,06%) e Londra (-0,09%).

In flessione Parigi (-0,26%). (ANSA).