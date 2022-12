Borsa: Asia chiude in calo, effetto banche centrali

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo i nuovi rialzi dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Sotto i riflettori anche l'andamento dei contagi da Covid-19 in Cina e gli effetti sulla produzione industriale. Contrastati i future europei in vista dell'avvio dei mercati mentre sono poco mossi quelli degli Stati Uniti.

In netta flessione Tokyo (-1,87%). Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro a 137,20, e a un valore di 146,20 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in terreno negativo Shanghai (-0,17%), Shenzhen (-0,84%) e Mumbai (-0,44%), piatta Seul (-0,04%), in controtendenza Hong Kong (+0,64%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito le vendite al dettaglio e gli indici Pmi di Francia, Germania, Eurozona e degli Usa. Attesa anche l'inflazione e la bilancia commerciale dell'Italia e dell'Eurozona. (ANSA).