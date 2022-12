Abi:a Giovanni Bazoli medaglia medaglia emblema associazione

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il comitato esecutivo dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli, in collegamento video con il professor Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, gli ha attribuito la medaglia emblema dell'Abi. Lo si legge in una nota secondo cui "il riconoscimento gli è stato dedicato in occasione del novantesimo anno, che cade il 18 dicembre, e sottolinea la prestigiosa e meritoria opera di banchiere e l'importanza dei suoi insegnamenti presenti e futuri, giuridici, economici ed etici, utili al mondo bancario tutto". (ANSA).