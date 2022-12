Nuovo dietrofront sul Superbonus, la proroga ci sarà

La proroga al 31 dicembre del Superbonus al 110%, data ieri per esclusa, torna di nuovo tra le ipotesi plausibili. A cambiare rispetto alle aspettative sarà lo strumento legislativo: non più il dl Aiuti Quater ma la legge di bilancio.

Sulla proroga del Superbonus al 31 dicembre "è emersa nelle ultime ore una problematica tecnica che può essere aggirata" inserendola in manovra, ha spiegato il relatore del decreto Guido Quintino Liris (FdI), che ha avanzato la proposta: "c'è una grossa apertura in questa direzione" da parte del governo, afferma. "Ho rappresentato a governo e maggioranza la situazione, alla luce del fatto che la Ragioneria ha evidenziato problemi sul quater di natura tecnica: la proroga delle Cilas è al 31 dicembre, ma il dl andrebbe a completamento a metà gennaio, superando la scadenza. Con la manovra verrebbe recepito entro l'anno".