La Juventus strappa in Borsa con voci di delisting

La Juventus chiude in volata a Piazza Affari (+7,2% a 0,28 euro), con il mercato che sembra credere ai rumor su un possibile delisting del club bianconero da parte di Exor. Agli attuali corsi di Borsa l'addio alla Borsa "costerebbe oltre 0,2 miliardi di euro" ma "non sarebbe rilevante" per Exor "trattandosi di meno dell'1% del nav (valore degli asset al netto del debito, ndr)" della holding, rilevano gli analisti di Equita commentando le indiscrezioni riportate da Dagospia, secondo cui John Elkann starebbe pensando di sottrarre la Juve, travolta dallo scandalo sui conti, dai riflettori del mercato e della Consob.