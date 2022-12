Usa: la Fed alza i tassi di mezzo punto

La Federal Reserve, come atteso, ha alzato il tasso-obiettivo sui Fed Funds di mezzo punto, portandolo a una forchetta compresa fra 4,25 e 4,5%. La banca centrale statunitense si aspetta una crescita dell'economia Usa dello 0,5% nel 2023 e dell'1,6% nel 2024. L'inflazione, nelle stime mediane, è in rallentamento al 3,1% l'anno prossimo e al 2,5% nel 2024. Per la Fed "resterà appropriato" l'attuale ritmo di rialzo dei tassi d'interesse, e valuta che i tassi sui Fed Funds raggiungeranno un picco del 5,25% nel 2023. Lo si legge nel comunicato del Comitato di politica monetaria della banca centrale. Il valore oltre il 5,25% è decisamente superiore alle principali stime di mercato. (ANSA).