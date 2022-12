Superbonus: Giorgetti, su crediti allo studio prestiti ponte

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Sono in elaborazione specifiche modifiche all'articolo 9" del decreto aiuti quater "che consentiranno una maggiore circolazione dei titoli tra gli intermediari qualificati e che garantiranno dei cosiddetti prestiti ponte per le imprese edili che si trovano in possesso di tali crediti". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time sul superbonus.

Sugli interventi del Governo per agevolare la fruizione dei crediti "il decreto-legge Aiuti-quater ha previsto per quelli comunicati all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 la possibilità di utilizzo in dieci rate annuali", ha spiegato.

