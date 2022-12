Gas: prezzo chiude in calo poco sopra i 131 euro

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Il prezzo del gas chiude in flessione anche per effetto di previsioni meteo che indicano il ritorno di temperature, per il prossimo mese, più in linea con la media del periodo. Ad Amsterdam i Ttf cedono il 4,38% a 131,5 euro al megawattora con un minimo di giornata sotto quota 127 euro. (ANSA).