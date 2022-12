Ex Whirlpool:trasferimento a Zes Campania entro fine anno

"Il trasferimento dell'immobile da Whirlpool a ZES Campania sarà perfezionato entro la fine dell'anno, per poi passare a inizio del prossimo anno all'individuazione del soggetto che si incarichi del progetto di reindustrializzazione".



Lo dichiarano Fim, Fiom e Uilm in un comunicato congiunto al termine del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto. "Confidiamo - sottolineano i sindacati - che il passaggio di proprietà del sito sia davvero compiuto entro il termine annunciato".