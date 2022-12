Energia: accordo su RepowerEu, nuovi fondi per Pnrr Paesi

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Via libera Ue al finanziamento di RepowerEu, il piano che consente ai singoli Paesi di avere nuove risorse da aggiungere ai loro Pnrr per combattere il caro energia e ridurre la dipendenza dalla Russia.

Per l'Italia, secondo quanto dichiarato recentemente a Milano dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, dovrebbe valere circa 9 miliardi. (ANSA).