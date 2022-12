Eco e superbonus, quasi 24 miliardi investiti nel 2021

Sono stati pari a 23,7 miliardi di euro in totale gli investimenti attivati nel 2021 grazie ai meccanismi di detrazione fiscale, di cui 7,5 con l'ecobonus (+126% sul 2020) e 16,2 con il superecobonus 110%.



E' quanto emerge dall'11/o Rapporto sull'efficienza energetica e dal 13/o Rapporto sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, elaborati dall'Enea.



Per l'ecobonus nel 2021 sono raddoppiati gli interventi a 1,04 milioni, con un risparmio di 2.652 GWh/anno. Gli investimenti dal 2007 ammontano a circa 53 miliardi, di cui 31,2 miliardi dal 2014.