Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,32%)

(ANSA) - TOKYO, 14 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero rialzo, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione americana più contenuta del previsto e in attesa della decisione sui tassi di interesse al termine della riunione della Federal Reserve. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,32% a quota 28.043,96, aggiungendo 89 punti.

Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 135,50 e a un livello di poco superiore a 144 sull'euro. (ANSA).