Pnrr:rapporto Met,imprese si sono lanciate su green-digitale

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La reazione delle imprese italiane alla crisi Covid "è stata immediata e totale", grazie anche alle misure di polita nazionale e internazionale, ma non c'è tempo per riposarsi sugli allori a causa dei i cambiamenti innescati dalla guerra in Ucraina e l'alta inflazione e per le due nuove sfide previste dal Pnrr: la transizione digitale e quella 'verde'. Due capitoli dove una buona parte delle aziende si è già lanciata. Il rapporto 2022 di Met, società di ricerca indipendente, presentato nell'ambito di un seminario organizzato da Federcasse, rileva come "la digitalizzazione delle imprese italiane prosegue il suo trend di diffusione, sia pure a ritmi costanti: in media, nelle forme più avanzate costituite dalle cosiddette tecnologie 4.0, sono interessate circa il 15% delle imprese industriali (quindi un numero consistente), con una maggiore espansione nel Centro-nord e una forte accelerazione nel caso delle piccole imprese".

Sull'altro grande capitolo del piano di ripresa e resilienza, la transizione 'verde, i ricercatori registrano sugli "investimenti specifici da parte delle imprese,una percentuale elevata delle attività industriali. Gli investimenti per migliorare l'efficienza energetica interessano quasi il 13% delle imprese, con punte superiori al 30 % nel caso delle imprese di dimensioni medie e grandi. Anche gli interventi in altri ambiti, prevalentemente legati alla selezione delle componenti in funzione del recupero dei materiali e del minore impatto ambientale, interessano sempre quote rilevanti di produttori, dal 5% delle microimprese al 15 delle grandi".

Il rappporto Met nota poi come a far scattare questi "investimenti green (al di là della componente di risparmio sui consumi energetici in corrispondenza dei recenti incrementi dei prezzi) non siano solo" lE le politiche di regolazione o di incentivazione dei governi, ma gli orientamenti dei mercati e da scelte di marketing, che spingono le imprese verso un aumento della sostenibilità ambientale". (ANSA).