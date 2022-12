P.a: Zangrillo, smart working non è semi-vacanza

Dare lo smart working non vuol dire dare una semi vacanza ai dipendenti. Lo dice il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo in una audizione alla Camera spiegando che "si passa da una logica di controllo a quella di misurazione degli obiettivi".



"Non posso pensare che i cittadini abbiano un danno dallo smart working", ha detto affermando che la pubblica amministrazione va considerata come le altre organizzazioni e che il lavoro agile può funzionare anche li. I risultati possono essere misurati, ha detto, "io sono un assiduo sostenitore dello smart working".