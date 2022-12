Musk perde il titolo di paperone del mondo dopo il tonfo di Tesla a Wall Street

Tesla chiude in calo del 4,1% a Wall Street. Una flessione con la quale la fortuna di Elon Musk si riduce a 'soli' 163,6 miliardi di dollari e che gli costa il titolo di paperone mondiale. Al termine della seduta, infatti, Bernard Arnault mantiene lo scettro di uomo più ricco del mondo, strappato a Musk durante le regolari contrattazioni. Arnault vale 170,8 miliardi di dollari.

Di recente Elon Musk ha smantellato il comitato per la sicurezza di Twitter, creato nel 2016 per affrontare lo sfruttamento minorile, i discorsi di odio, il suicidio e altri problemi sulla piattaforma. Lo riporta il Washington Post, citando una email inviata ai quasi 100 consiglieri del comitato. Il comitato è stato sciolto meno di un'ora prima dell'attesa riunione del Trust and Safety Council che via Zoom avrebbe dovuto discutere degli ultimi sviluppi.

Il patron di Tesla poi Elon Musk ha riorganizza la divisione legale di Twitter e sembra posizionarsi per nuove possibili azioni legali. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il miliardario avrebbe indicato ai dipendenti di non pagare i venditori anticipando potenziali cause. Per tagliare i costi Twitter non ha pagato per settimane l'affitto della sua sede di San Francisco e di altri uffici nel mondo, e ha rifiutato di pagare anche il conto da 197.725 dollari per le spese aeree private effettuate nella settimana in cui Musk ha acquistato il social.