Moda: D'Attis ceo del marchio Prada

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Gianfranco D'Attis è stato nominato come Chief Executive Officer del marchio Prada ed entrerà in carica dal 2 gennaio 2023 con la responsabilità dello sviluppo strategico dei mercati del marchio.

Nel corso della sua carriera, ricorda una nota, Gianfranco D'Attis ha ricoperto posizioni manageriali di crescente responsabilità. Il suo ultimo incarico è stato quello di presidente di Christian Dior Americas.

Laureato alla Graduate School of Business Administration di Zurigo, Gianfranco D'Attis completa la sua formazione frequentando il Senior Executive Program presso la Columbia Business School a New York. (ANSA).