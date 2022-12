Indice Bloomberg, Arnault sfratta Musk, scettro paperone mondo

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index. Da gennaio si è 'impoverito' di 100 miliardi di dollari arrivando a valere 168,5 miliardi e vedendosi strappare lo scettro di paperone mondiale da Bernard Arnault, che vale 172,9 miliardi.

E' la prima volta dal settembre 2021 che Musk perde il titolo e l'attuale recessione riflette un anno difficile per il miliardario che ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari. (ANSA).