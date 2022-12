Germania: indice Zew scende oltre le stime a -61,4 punti

L'indice Zew che misura le condizioni economiche tedesche è sceso in dicembre a -61,4 punti, oltre le stime che lo davano a -57 punti dopo i -64,5 punti di novembre. Meglio delle stime l'indice che misura la fiducia economica, risalito da -36,7 a -23,3 punti, a fronte dei -26,4 punti previsti.



L'indice Zew che misura la fiducia economica nell'Eurozona è risalito più del previsto nel mese di dicembre a -23,6 punti. In novembre era a -38,7 punti e per dicembre era stimato un miglioramento a -25,7 punti.