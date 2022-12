Generali: più sinergie con Cattolica, fino a 130 milioni

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - I nuovi principi contabili adottati da Generali miglioreranno in modo significativo la visibilità e la prevedibilità degli utili generati nel segmento Vita, senza alcun impatto sulla generazione di cassa e capitale, sul net holding cash flow, sui dividendi e sulla Solvency. Il patrimonio netto è atteso a un livello stabile rispetto a quello registrato nel 2021. E' l'aggiornamento che dà il Leone alla comunità finanziaria facendo nel contempo il punto sull'integrazione con Cattolica dalla quale si attendono più sinergie e in anticipo di un anno: rispetto alle previsioni iniziali di 80 milioni nel 2026 ora il gruppo assicurativo stima sinergie per 120-130 milioni nel 2025.

