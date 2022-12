Banco Bpm: rally in apertura in Borsa, effetto Enasarco

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Corre Banco Bpm in avvio di seduta in Piazza Affari. Il titolo guadagna il 4,27% a 3,29 euro all'indomani dell'annuncio della Fondazione Enasarco, che ha avviato l'acquisto dell'1,97% del capitale del Gruppo a un prezzo "non superiore a 3,4 euro", con un premio di circa l'8% sulla chiusura di borsa della vigilia. (ANSA).